Real Madrid - Mercato : le plan des Merengue pour faire plier le PSG avec Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Alors que le Paris Saint-Germain a rejeté une première offre de 160 millions d'euros, le Real Madrid s'apprête à revenir à la charge pour s'attacher les services de l'attaquant français.Selon Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol pour RMC Sport, la Casa Blanca, qui pourrait formuler une deuxième offre au PSG "mais pas de 200 millions d’euros", aurait un plan pour s'offrir le champion du monde 2018.

"Il faut ménager l’orgueil des Parisiens, voilà ce qu’on me dit du côté du Real. Le mot qui est le plus employé aujourd’hui au sein du Real pour qualifier le PSG, c’est orgueil. Tout est une question d’orgueil. Pour le Real, c’est à la fois de la communication et une véritable envie de signer Mbappé", a-t-il confié ce mercredi dans l’émission Rothen s’enflamme.

De son côté, le club de la capitale demanderait pas moins de 220 millions d'euros pour laisser partir Kylian Mbappé, selon les informations de nos confrères du Parisien.

🗣💬 Fred Hermel détaille la stratégie du Real pour Mbappé : "Il faut ménager l’orgueil des Parisiens, voilà ce qu’on me dit du côté du Real"https://t.co/XxUvlGJX6f — RMC Sport (@RMCsport) August 25, 2021