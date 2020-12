Real Madrid - Mercato : le plus grand rival des Merengue pour Camavinga (Stade Rennais) n'est pas le PSG

Qu'il se qualifie ou pas pour les 8es de finale de la Champions League demain soir, le Real Madrid devrait opérer une grande lessive l'été prochain. Parce que l'effectif actuel a montré ses limites, parce que la fin annoncée de la crise sanitaire devrait redonner du pouvoir d'achat au champion d'Espagne et parce que Florentino Pérez va vouloir reconquérir l'Europe en 2021/22. Dans cette optique, l'arrivée du prodige Eduardo Camavinga fait office de priorité. Pas au niveau de celle de Kylian Mbappé (PSG) mais pas loin derrière.

Mais la concurrence est en train d'affuter ses armes. On savait que le Paris Saint-Germain suit avec attention Eduardo Camavinga, surtout que les Qataris aimeraient franciser leur effectif. Mais le club de la capitale a été durement impacté lui aussi par les effets de la pandémie de Covid-19 et il ne retrouvera des moyens qu'en cas de vente de Mbappé au Real…

Ce mardi, France Football annonce l'arrivée dans le dossier Camavinga d'un poids lourd du continent qui, lui, n'a aucun souci d'argent : le Bayern Munich. Le champion d'Europe possède de nombreux avantages, à commencer par son titre de meilleure équipe européenne. Il possède aussi une structure hyper professionnelle, un projet d'envergure, la capacité reconnue de faire progresser les joueurs portant ses couleurs et les moyens de ses ambitions. Un profil presqu'idéal pour un jeune joueur comme Eduardo Camavinga. Et donc un rival de poids pour le Real Madrid.

