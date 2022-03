Real Madrid - Mercato : le PSG a trouvé la faille pour Mbappé, coup dur pour Haaland ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

L’avenir de Kylian Mbappé (23 ans) revient sur le devant de la scène un peu plus tôt que prévu. Après la claque reçue en Ligue des champions devant le Real Madrid (1-0, 1-3), le PSG voit aujourd’hui ce sujet épineux revenir comme un boomerang... comme pour lui rappeler qu’il lui échappe ? Pas forcément.

Selon As, la prochaine arrivée du fonds d’investissement CVC pour l'exploitation des droits de la L1 pourrait permettre au PSG d’empocher un montant environnant les 450 millions d'euros ! Ce pactole permettrait de continuer à augmenter le salaire juteux proposé à Mbappé, ce qui est déjà vu comme une vraie menace du côté du Real Madrid, où Marca annonce que son arrivée a été budgétisée à 80 M€ (prime à la signature comprise).

La Casa Blanca aurait par ailleurs reçu des nouvelles plutôt négatives au sujet d’Erling Haaland (21 ans). Toujours d’après Marca, les dirigeants de Manchester City sont très optimistes sur le dossier et restent persuadés que l’attaquant norvégien désire être le leader de son futur club et n'entend donc pas cohabiter avec Mbappé au Real Madrid. Le club espagnol n’aurait d’ailleurs encore rien signé aujourd’hui.

🚨🥇| Kylian Mbappe's transfer could cost Real Madrid €80M with the signing bonus. @polomarca pic.twitter.com/pUQfc0VKkb