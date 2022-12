Real Madrid - Mercato : le PSG relance totalement l'avenir d'Asensio

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il n'y aura finalement pas de retournement de situation pour Marco Asensio. En fin de contrat en juin, l'ailier de 26 ans a envisagé de prolonger son contrat avec le Real Madrid, même s'il n'y est plus titulaire. Mais finalement, non. Il va bien s'en aller en juin prochain, après sept années au sein de la Maison Blanche. A son arrivée, alors qu'il avait 19 ans, il était promis au plus brillant avenir. Mais il n'a jamais confirmé ces promesses initiales.

Le quotidien Sport, qui fait un point sur sa situation, assure qu'Arsenal est en pole position pour le recruter. Le FC Barcelone est venu aux nouvelles il y a plus d'un an mais ses ailes sont désormais largement garnies. En revanche, il y a un nouveau venu au rayon des courtisans et il se nomme Paris Saint-Germain. Luis Campos est attiré par le profil d'Asensio et par son statut de joueur libre. Il voudrait faire une Ramos en lui offrant un gros contrat et en piochant dans cette Maison Blanche devenue une ennemie des Qataris depuis l'épisode Mbappé.