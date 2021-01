Real Madrid - Mercato : le recrutement de Mbappé (PSG) en péril ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Real Madrid envoie des signaux contradictoires actuellement. D'un côté, il s'apprête à recruter David Alaba (Bayern Munich) pour les quatre prochaines années en lui promettant un salaire annuel de 10 M€, de l'autre, il vient de négocier une nouvelle baisse des salaires de 10% de son effectif. Et puis, il y a cette information d'ESPN qui prétend que le club serait en manque de liquidités pour réaliser le tant attendu transfert de Kylian Mbappé l'été prochain.

Il y a la crise sanitaire, bien sûr, qui grève le budget des clubs. Si le Real Madrid a terminé le précédent exercice avec un solde positif, c'est parce que ses joueurs ont accepté de grosses réductions salariales mais également parce que le club n'a pas recruté. Pour l'exercice en cours, la donne devrait être sensiblement la même. Sauf qu'il faudrait mettre près de 200 M€ sur la table pour convaincre le PSG de lâcher Mbappé…

En outre, le champion d'Espagne doit rembourser l'emprunt de 300 M€ consentis pour rénover le Bernabeu. Les travaux pharaoniques entrepris par Florentino Pérez vont permettre au club de faire entrer beaucoup d'argent dans les caisses dans les années à venir. Mais on n'y est pas encore. Pour le moment, ça ne fait que coûter de l'argent. Et éloigner un peu plus Kylian Mbappé de la capitale espagnole…

PSG boss Mauricio Pochettino hoping to persuade Kylian Mbappe to sign new deal amid Liverpool and Real Madrid interest: MAURICIO POCHETTINO is reportedly on a mission to tie down Kylian Mbappe with a new deal at Paris… https://t.co/Li8C6FeeHX #footballnews #soccernews #fifa pic.twitter.com/Q5kiIHEgQW