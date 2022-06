Real Madrid - Mercato : le remplaçant de Mbappé enfin identifié ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Une rumeur, une de plus ? Peut-être. Mais le nom de l'attaquant anglais de Manchester City, Raheem Sterling, revient désormais avec insistance du côté du Real Madrid. Et ce ne sont pas les dernières informations du média anglais, The Times, qui vont changer la donne.

Aucune tractation entre le Real Madrid et Manchester City à cette heure, mais, paraît-il, un intérêt qui se serait accru ces derniers jours. A tel point que la club espagnol pourrait formuler une offre dans les prochains jours pour un attaquant qui, ne l'oublions pas, n'a plus qu'une année de contrat avec les Mancuniens.

A suivre.

Pour résumer Comme vous le savez, le Real Madrid n'est jamais parvenu à convaincre Kylian Mbappé (PSG) de rejoindre la Liga la saison prochaine. Désormais, les dirigeants de la Maison Blanche tentent d'attirer un cadre du foot européen. Et l'auraient trouvé.

Benjamin Danet

Rédacteur