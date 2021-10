Real Madrid - Mercato : le remplaçant idéal de Haaland prépare son transfert

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

On le sait, l'été prochain, le Real Madrid et Florentino Pérez mettront le paquet pour recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland. C'est quasiment gagné pour l'attaquant français, qui refuse de prolonger au PSG et devrait donc débarquer gratuitement en juin (avec une grosse prime à la signature, bien sûr). Ce sera plus compliqué pour Erling Haaland, qui est aussi suivi par le PSG, Manchester City et le Barça, et qui voudrait également être au centre du projet de son prochain club, ce qui ne sera pas le cas avec les Merengue.

Mais heureusement pour le Real Madrid et son président, un plan B très crédible est en train de voir le jour en Bundesliga. Au Bayern, Robert Lewandowski n'aurait pas apprécié les propos de certains dirigeants, qui auraient fait l'éloge de Haaland, justement. Le Polonais de 33 ans y a vu, selon Bild, un manque de reconnaissance, sachant qu'il marque plus que le Norvégien. L'idée d'un départ, dans l'air depuis plusieurs années, revient avec insistance chez lui. Et le Real Madrid (plus que le PSG) reste sa destination privilégiée, lui qui rêve d'y jouer.

¿Molesto con el @FCBayernES? 👀



Según Bild, Robert Lewandowski no estaría contento con las declaraciones de Hasan Salihamidzic sobre el seguimiento de los Bávaros a Erling Haaland, por lo que consideraría su salida del equipo. 😮 pic.twitter.com/VdY6LjE39e — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 13, 2021