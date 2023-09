Real Madrid - Mercato : l'avenir de Bellingham est déjà scellé !

Cet été, avant qu'il ne s'engage avec le Real Madrid, Jude Bellingham a été annoncé dans le viseur de Manchester City et de Liverpool. Le natif de Birmingham semblait même très proche des Reds à un moment. Mais il a finalement mis le cap sur l'Espagne, où il a réalisé des débuts en fanfare. Débuts qui ont donné des regrets aux géants de la Premier League. Selon certains médias anglais, City et Liverpool auraient l'intention de tout faire pour le rapatrier dès la prochaine intersaison.

Que cette volonté soit réelle ou pas, le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano assure que les clubs anglais n'ont aucune chance de parvenir à leurs fins : "Bellingham aime sa vie à Madrid. Il aime ses nouveaux partenaires, Carlo Ancelotti, Florentino Pérez, et c'est réciproque. Jude va rester très longtemps au Real parce qu'il aime ce club. Sa relation avec le Real dépasse celle d'un simple joueur avec son club. La direction est très contente de ce qu'il est en train de faire, pas seulement en termes de buts mais au niveau de sa relation avec tout le monde". Et quand le Real Madrid ne veut pas lâcher un joueur, généralement, le joueur reste !

