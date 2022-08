Real Madrid - Mercato : le successeur de Modric est identifié

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

On a pu le vérifier la saison passée : le temps n'a aucune prise sur Luka Modric. Malgré ses 36 ans (37 dans dix jours), le milieu de terrain croate a été exceptionnel d'un bout à l'autre de la saison 2021-22. Si le Real Madrid a décroché la Liga et la Champions League, il le doit en partie à son stratège, auteur de passes décisives fabuleuses, comme face à Chelsea en demi-finales retour de la C1 avec son extérieur du droit. Mais viendra bien un moment où le joueur comme les Merengue devront passer à autre chose.

Liverpool fait le forcing pour l'avoir

Et comme gouverner, c'est prévoir, Florentino Pérez a déjà ciblé le successeur de Modric. Selon AS, il est anglais mais joue en Bundesliga depuis deux ans. Il s'agit de Jude Bellingham, titulaire indiscutable du Borussia Dortmund à seulement 19 ans. A la fois technique et puissant, l'ancien joueur de Birmingham impressionne les observateurs. Le directeur sportif du BvB, Sebastian Kehl a d'ailleurs expliqué hier à Sky90 que ce serait la dernière saison de Bellingham dans la Ruhr car son club ne pourrait pas résister un an de plus aux offres faramineuses qu'il reçoit.

Pour autant, le Real Madrid n'aura pas la partie gagnée dans ce dossier. D'abord parce que c'est Liverpool qui est en pole position, lui qui serait prêt à signer un chèque de plus de 100 M€ pour l'adjoindre à Fabinho, Henderson et autres Tiago. Mais admettons que l'argent ne soit pas un problème pour la Maison Blanche, le vrai souci pourrait être le statut d'extra-communautaire de l'Anglais. Les Merengue ont cependant un an pour trouver une solution, voire peut-être même plus car il n'est pas dit que le rendement de Modric baisse et oblige ses dirigeants à lui trouver un successeur dès l'année prochaine...

Pour résumer Sous contrat jusqu'en juin prochain et déjà âgé de 36 ans, Luka Modric ne représente pas l'avenir du Real Madrid. Qui lui a déjà trouvé un successeur en Bundesliga. Mais la concurrence est forte pour ce milieu de terrain anglais très prometteur.

