Real Madrid - Mercato : les 3 rivaux des Merengue pour Mbappé (PSG) démasqués

La démonstration de force de Kylian Mbappé hier soir au Camp Nou (4-1) a rappelé combien le talent du natif de Bondy est grand. S'il lui arrive de s'ennuyer en Ligue 1 au sein d'un PSG au budget démesuré, il sait se montrer dans les grands rendez-vous, comme il y a dix jours au Vélodrome. L'absence de Neymar lui mettait la pression mais il a magnifiquement répondu aux attentes. Et du même coup réveillé l'intérêt des plus grands clubs pour lui, dont le contrat à Paris se terminera en juin 2022.

La Juve également dans la course à une condition

Ce mercredi, alors que le principal intéressé a déclaré hier soir au micro de RMC que cette victoire à Barcelone n'allait pas influer sa décision de prolonger ou pas à Paris, Le Parisien a fait trois grandes annonces. La première, c'est que le PSG, s'il devait vendre son joueur l'été prochain, ne négocierait pas en dessous de 200 M€. La deuxième, c'est que Mbappé voudrait un salaire d'au moins 30 M€ brut.

La troisième, c'est qu'ils sont quatre à vouloir et surtout pouvoir le recruter : le Real Madrid, son club de cœur qui le suit depuis toujours, Manchester City, Liverpool et la Juventus Turin, à condition qu'elle vende son idole, Cristiano Ronaldo. Le Parisien annonce qu'avec la forte indemnité réclamée, le "PSG pense que ces prédateurs, à cause de la crise financière liée au Covid, vont réfléchir à deux fois avant de s'engager dans une opération aussi massive". Marrant de traiter les autres clubs de "prédateurs" quand celui qu'on défend ne fait rien d'autre depuis l'arrivée des Qataris… Mais les Merengue sont désormais fixés sur l'identité de la concurrence et les souhaits financiers des uns et des autres !