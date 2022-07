Real Madrid, PSG : les bookmakers envoient Pochettino chez les Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Hier mardi, non seulement le PSG a officialisé l'arrivée de Christophe Galtier au poste d'entraîneur, mais il a pris soin au préalable de confirmer que Mauricio Pochettino et son staff étaient démis de leur fonction. Pas une surprise depuis l'élimination en 8es de finale de la Champions League face au Real Madrid (1-0 ; 1-3). Les négociations ont été longues mais l'issue de ne faisait aucun doute. Reste maintenant à savoir où l'ancien défenseur central va rebondir.

Dans son édition du jour, le Sun assure que sa priorité est de retrouver un poste en Premier League, là où il s'est bâti une solide réputation avec Southampton puis Tottenham. Mais les bookmakers anglais ont une autre opinion. Selon eux, c'est au Real Madrid qu'il va rebondir, en prenant la suite de Carlo Ancelotti en cours de saison. On peut penser que ce serait surprenant puisque l'Italien sort d'un retentissant triplé Liga-Champions League-Supercoupe d'Espagne. Mais il faut se rappeler que lors de son premier passage à Madrid, il avait aussi gagné la C1 la première saison avant d'être remplacé au terme de la seconde. Avec Florentino Pérez, la vie d'un entraîneur n'est jamais un long fleuve tranquille et les bookmakers ont donc peut-être raison avec Pochettino... Rebondir au Real, dans l'ex-futur club de Kylian Mbappé, ce serait savoureux pour ce proche du natif de Bondy !

OFFICIAL: PSG fire head coach Mauricio Pochettino after 18 months in charge pic.twitter.com/v1lUPb4Z2I