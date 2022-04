Real Madrid - Mercato : les détails du contrat de Rüdiger dévoilés !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Libre de tout contrat en juin prochain, Antonio Rüdiger devrait être un joueur du Real Madrid la saison prochaine. En effet, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, le défenseur central de Chelsea aurait trouvé un accord verbal avec le club merengue pour une arrivée libre cet été.

Les dessous du contrat de Rüdiger au Real Madrid

Dans une vidéo publiée sur son compte YouTube, le journaliste espagnol, Ramón Álvarez de Mon, a lui dévoilé les détails du futur contrat signé par l'Allemand. Il porterait sur un bail de quatre ans plus une année en option, sur un salaire annuel entre 9 et 10 millions d'euros et une prime à la signature entre 15 et 20 millions d'euros.

RUDIGER al REAL MADRID: los NÚMEROS de un FICHAJE muy probable https://t.co/D66krslWRP vía @YouTube — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) April 25, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur