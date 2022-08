Real Madrid - Mercato : les Merengue attaqués pour l'un de leurs trois vétérans du milieu ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Patrons du milieu de terrain du Real Madrid depuis 2014, Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric ont permis aux Merengue de détrôner le FC Barcelone en Espagne et de décrocher quatre Champions League. Notamment celle de 2022 au cours de laquelle ils ont fait admirer leur sens du jeu au PSG, à Chelsea, à Manchester City et enfin à Liverpool. Ils ont beau avoir dépassé la trentaine, ces trois-là conservent un très haut niveau de performance. Et donc tout un wagon de courtisans.

Selon Marca, Manchester United aurait jeté son dévolu sur Casemiro pour renforcer son milieu de terrain. Frustrés par Frenkie De Jong, qui refuse de quitter le Barça, les Red Devils lorgnent désormais le Brésilien de 30 ans, sous contrat jusqu'en 2025 avec le Real. En fin de saison dernière, un média carioca, UOL Esporte, assurait que la Maison Blanche envisagerait de vendre son joueur en cas de belle offre. L'arrivée d'un potentiel remplaçant en la personne d'Aurélien Tchouaméni aura-t-elle confirmé cette intention ou la science du jeu de Casemiro entrevue face à Liverpool ou encore l'Eintracht mercredi dernier en fait-elle un indéboulonnable ?