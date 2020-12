Alors que l'avenir de Zinédine Zidane au Real Madrid ne tient plus qu'à un fil, le géant merengue a dévoilé mercredi ses résultats financiers pour l'exercice 2019-20. Une saison que le Real a fini avec un bénéfice très limité (313 000€) suite à la crise financière de la Covid-19. Une crise qui a mis la Maison blanche à la diète, l'incitant à effectuer un été 2020 sans achat.

Et ce n'est pas seulement pour se préparer à un été 2021 très dispendieux que le Real Madrid est resté sage mais parce que le coronavirus a provoqué une perte de revenus supérieure à 106 M€. Pertes qui continuent d'impacter le club aujourd'hui malgré l'acceptation par les salariés de toucher 10% en moins sur leur salaire. Initialement fixé à 900 M€, le budget du Real Madrid a été revu nettement à la baisse pour 2020-21 (616,8 M€). En conséquences, le Real Madrid ne bougera pas sur le Mercato d'hiver, quel que soit les résultats d'ici là.

Limoger Zidane, une dépense qui peut faire mal à long terme

Ces chiffres pourraient aussi avoir une incidence directe sur le choix de limoger (ou non) Zinédine Zidane, dont le licenciement coûterait un joli chèque (sans compter celui qu'il faudrait signer pour Mauricio Pochettino ou Raul, ses potentiels remplaçants désignés). En voyant plus loin, cela peut aussi remettre en cause les moyens des Merengue pour mener les gros dossiers espérés (ou fantasmés?) à l'été 2021 (Haaland, Mbappé, Camavinga).

Poussé à un jeu d'équilibre délicat avec son Real Madrid, Florentino Perez pourrait donc être contraint de faire « ceinture » quelques temps, au grand dam des gazettes locales toujours en quête de « Galactiques » pour faire rêver dans les chaumières espagnoles...