Real Madrid - Mercato : les Merengue foncent sur l'un des héros du Maroc

Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Première nation africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, le Maroc affrontera l'équipe de France mercredi pour prolonger un peu plus son réveil éveillé. Mais ses joueurs savent déjà qu'il y aura un avant et un après-Qatar. Car les propositions vont affluer en nombre pour ces Lions de l'Atlas que personne n'attendait pas à pareille fête et qui font preuve d'un état d'esprit exemplaire. Même le grand Real Madrid s'intéresse à l'un d'entre eux !

Ce joueur, c'est Yacine Bounou, surnommé Bono. Le gardien de but, héros de la séance de pénaltys face à l'Espagne (0-0, 3 t.a.b à 0) en 8es de finale et qui s'est montré infranchissable contre le Portugal (1-0), évolue au FC Séville depuis 2020. Selon Defensa Central, les Merengue le surveillent depuis longtemps mais attendaient qu'il reproduise ses performances de la Liga à un niveau encore plus élevé. Maintenant que c'est fait, ils seraient prêts à le faire venir au Bernabeu avec toutefois un bémol : il ne serait que le remplaçant de Thibaut Courtois. Le Marocain de 31 ans, dont la cote est estimée à 15 M€ par Transfermarkt, se laissera-t-il tenter ?