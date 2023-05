Real Madrid - Mercato : les Merengue haussent le ton pour Endrick

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Quand on parle des meilleurs entraîneurs portugais en circulation, on cite forcément José Mourinho, Paulo Fonseca, Jorge Jesus, André Villas-Boas ou Ruben Amorim. On oublie Abel Ferreira au motif qu'il est au Brésil depuis trois ans. Pourtant, avec Palmeiras, il a tout gagné : un championnat et une Coupe du Brésil, deux Copa Libertadores, une Recopa, deux championnats d'état de Sao Paulo... Chez les quintuples champions du monde, il est considéré comme le meilleur technicien en activité. Mais ce CV et ces résultats ne pèsent visiblement pas lourd aux yeux du Real Madrid.