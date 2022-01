Real Madrid – Mercato : les Merengue laissent le champ libre au PSG pour un autre que Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

En fin de contrat à Chelsea, Antonio Rüdiger (28 ans) fait partie des joueurs bankables pour les grands clubs lors du Mercato d'été 2022. Il faut dire que l'international allemand rechigne à l'idée de prolonger chez les Blues dans l'espoir de toucher le pactole ou de rebondir au Real Madrid.

Le Real ne veut plus de Rüdiger

Néanmoins, si l'on en croit le média ibérique ABC, il est peu probable que les Merengue ne se lancent dans la course à Rüdiger. Plusieurs raisons à cela : tout d'abord le fait que le Real soit très satisfait de sa charnière actuelle (Alaba – Militao) et ensuite à cause des exigences totalement lunaires du défenseur de Chelsea.

En effet, ses représentants réclameraient un salaire supérieur à 10 M€ par an assorti d'une prime à la signature de 20 M€. N'appréciant pas le jeu des agents de Rüdiger et l'utilisation médiatique du Real Madrid à des fins de surrenchère, Florentino Perez envisage de laisser cette piste à d'autres. Une aubaine pour le PSG ?