Real Madrid Mercato : les Merengue mettent la pression au LOSC pour Yoro

Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Si le Real Madrid compte mener un très gros Mercato l’été prochain, les Merengue ne feront pas n’importe quoi pour autant… Et notamment sur le poste de défenseur central, qui est un besoin criant affiché par Carlo Ancelotti du fait des nombreuses blessures et de l’âge avancé de certains tauliers (Alaba 32 ans en juin, Rüdiger 31 ans en mars, Nacho 34 ans…).

Confirmant l’intérêt prononcé du Real Madrid pour Leny Yoro (LOSC, 18 ans), Florentino Perez ne se jettera pas à corps perdu sur le dossier de l’Espoir des Dogues. La Maison blanche ne s’interdit pas un coup en amont du chantier prévu en 2025 mais pas à n’importe quel prix.

Rafa Marin utilisé en alternative pour baisser le prix

Selon Bernabeu Digital, Leny Yoro est bien en haut de la liste… Mais pas au prix réclamé par Lille que Madrid juge « excessif ». Le Real aurait mis le dossier Yoro en « stand-by » et foncerait donc sur Rafa Marin (Deportivo Alaves)… Un coup de pression visant à négocier un prix au rabais même si, on le sait, le LOSC ne manque pas de courtisans pour sa pépite et le vendra d’abord au plus offrant.

