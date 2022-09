Real Madrid - Mercato : les Merengue ont reçu une proposition de 90 M€ cet été pour Valverde !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après la magnifique saison 2021-22 qu'il a réalisée, au cours de laquelle il a remporté la Supercoupe d'Espagne, la Liga et la Champions League, le Real Madrid a forcément été attaqué sur plusieurs joueurs. Et s'est décidé à vendre Casemiro à Manchester United pour 70 M€, peu après avoir attiré son remplaçant, Aurélien Tchouaméni, arraché à Monaco pour près de 100 M€. Mais selon AS, le champion d'Europe aurait pu vendre un autre de ses titulaires à la Premier League durant l'intersaison...

Le quotidien madrilène assure en effet qu'un club anglais a proposé 90 M€ pour Federico Valverde. Vital dans la bonne saison du Real, et notamment en finale de la C1 quand il est parvenu à bien bloquer Sadio Mané, l'Uruguayen a toutefois été retenu par la Maison Blanche, qui voit en lui un emblème pour l'avenir. En outre, l'intéressé n'avait aucune envie de s'en aller. Lui aussi veut devenir un pilier du Real, un joueur qui s'inscrit dans la durée. A seulement 24 ans, il a presque déjà atteint son but...