Si Zinédine Zidane a assuré médiatiquement n'avoir aucun souci avec Gareth Bale et lui souhaiter le meilleur lors de son prêt à Tottenham, le coach du Real Madrid n'a pas dit toute la vérité. C'est en tout cas ce qu'assure le très sérieux Telegraph qui lâche de nombreuses révélations sur le « lien de mépris mutuel » qu'il y avait entre les deux hommes lors de la fin de leur aventure commune chez les Merengue.

Dès 2016, il y avait des soucis entre Zizou et Bale

Selon le média britannique, Zidane et Bale ne disaient même plus bonjour lorsqu'ils se croisaient au centre d'entraînement de Valdebebas. Si la situation entre le Gallois et le club s'est tendue en juillet 2019 au moment de son départ avorté en Chine (Jiangsu Suning), ses soucis avec « Zizou » remontent aux débuts du Français sur le banc du Real en 2016. Gareth Bale n'a jamais apprécié les méthodes d'entraînement de Zidane et accusait le technicien d'être la cause directe de ses petits pépins physiques. Racunier, le Ballon d'Or 1998 ne lui a jamais pardonné.

Zidane ne voulait plus faire jouer le Gallois cette saison

Le malaise allant crescendo depuis, Zinédine Zidane avait pris une décision radicale dès le mois de juin : ne plus faire jouer Gareth Bale avec le Real pour le forcer à plier bagage à deux ans de la fin de son contrat. Initialement désireux de s'accrocher, l'ailier a finalement accepté de plier bagage en direction des Spurs... Le Real gardant à charge 50% de son salaire.