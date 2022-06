Real Madrid - Mercato : les premiers mots de Rüdiger

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

À la fin de son contrat avec Chelsea, Antonio Rüdiger a fait le choix de partir libre. Le défenseur allemand s’engage officiellement au Real Madrid, tout juste vainqueur de la Ligue des Champions.

« Je suis fier d'annoncer que je vais faire partie de l'équipe du Real Madrid. Je suis super excité pour tous les défis à venir et j'ai hâte de jouer mes premiers matchs pour cet énorme club », a écrit Antonio Rüdiger sur ses réseaux sociaux.

I'm proud to announce that I'll be joining @RealMadrid 🙏🏾💪🏾🙌🏾 I'm super excited for all the challenges ahead and can't wait to play my first games for this huge club. #HalaMadrid #AlwasyBelieve #Hustle pic.twitter.com/zol5Z0NJbe