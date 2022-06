Real Madrid - Mercato : les premiers mots de Tchouaméni, qui révèle qu'il a recalé Mbappé et le PSG

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ses premiers mots

"Je suis très content d’être ici, pour commencer mon histoire au Real Madrid, le meilleur club du monde. Nous allons travailler dur pour continuer à gagner de nombreux autres titres. Merci au président, à mon agent et à ma famille d'avoir fait en sorte que je puisse être ici aujourd’hui. Hala Madrid !"

Son choix de rejoindre le Real Madrid

"J'ai eu la chance d’avoir des propositions de plusieurs clubs, mais dès que j'ai su que le Real Madrid me voulait, je n'ai jamais douté."

Camavinga

"Eduardo Camavinga m'a parlé plusieurs fois quand les rumeurs ont commencé."

Mbappé

"Kylian Mbappé m'a parlé, et m'a demandé si je pouvais venir à Paris, mais je lui ai dit que je voulais rejoindre le Real Madrid, et il a compris ma décision et il est content pour moi."

Son poste de prédilection

"Je préfère jouer 6, mais je peux aussi jouer en 8 voir même plus haut sur le terrain, je suis polyvalent."

Pour résumer Recruté par le Real Madrid la semaine dernière, pour 80 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 20 millions d'euros de bonus, Aurélien Tchouaméni était présenté ce mardi à la presse.

Fabien Chorlet

Rédacteur