Real Madrid – Mercato : les vrais raisons de l'échec de la venue de Kylian Mbappé en 2017

Dans son édition du jour, L'Equipe est revenu sur le transfert de Kylian Mbappé de l'AS Monaco au PSG à l'été 2017. Un deal à 180 M€ bonus inclus pour lequel Paris a déjà versé 145 M€ au club princier... Et qui pourrait devoir en reverser 35 de plus en cas de vente ou de prolongation dans les semaines à venir.

Mbappé a redouté la BBC, Monaco la fiscalité

Le quotidien sportif est également revenu sur la drague du Real Madrid ce même été... Et la raison pour laquelle celui qui sera Champion du Monde un an plus tard n'a pas rejoint le club de ses rêves. Et non, ce n'est pas Florentino Perez qui a été frileux.

On apprend en effet que le Real avait formulé une offre de 225 M€. Offre repoussée par Kylian Mbappé, qui doutait de ses perspectives de temps de jeu face à la BBC (Benzema – Bale – Cristiano) alors en place. Offre également repoussée par l'AS Monaco pour un problème de fiscalité.

A l'époque, Vadim Vasilyev, président délégué de l'AS Monaco, avait été refroidi du fait des accords existants entre l'Espagne et la Principauté. Un deal à 225 M€ aurait été taxé à hauteur de 20%... Ce qui n'était pas le cas avec Paris. De plus, par rapport aux écritures comptables, il était plus aisé de s'entendre avec le PSG pour un prêt afin d'anticiper les recettes de l'été 2018.