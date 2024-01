Real Madrid Mercato : Liverpool craque pour Kubo

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Relevo fait le point sur la situation de Takefusa Kubo. A 22 ans, l'attaquant japonais veut terminer la saison à la Real Sociedad malgré les nombreuses sollicitations. Liverpool serait très chaud.

Il a repoussé l'Arabie saoudite

Les Reds seraient venus aux nouvelles avant le début du Mercato, et Kubo aurait dit non. Mais la porte ne serait pas fermée et Liverpool devrait revenir à la charge cet été. Al-Nassr aurait proposé 20 M€ par saison au Japonais, qui ne voudrait pas entendre parler de cette destination. Le Real Madrid a conservé 50% des droits du joueur. Et dispose d'une clause pour le faire revenir à un prix préférentiel. La clause de cession de Kubo est de 60 M€.

Hay un equipo en Inglaterra que tiene especial interés por Takefusa Kubo: el Liverpool.



▪ El japonés siente que su etapa en Donosti todavía no ha acabado, mientras que el equipo inglés no lo descarta para el futuro.



✍ @JorgeCPicon https://t.co/HTmt18NNHW — Relevo (@relevo) January 25, 2024

Podcast Men's Up Life