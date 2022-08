Real Madrid - Mercato : Manchester United a trouvé l'argument pour convaincre Casemiro

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Dévoilé hier, l'intérêt de Manchester United pour Casemiro est bien réel. Le plus surprenant dans l'histoire, c'est que la réciproque est vraie ! Le milieu de terrain envisagerait bien de quitter le Real Madrid, avec qui il a pourtant tout gagné la saison passée et où il a une place assurée pour encore quelques saisons. Mais les Red Devils ont sur faire la différence au niveau du contrat, et on ne parle pas du salaire, plutôt de la durée.

En effet, MU propose cinq ans au Brésilien de 30 ans. Or, Casemiro n'est pas sans savoir que Florentino Pérez rechigne à faire signer de longs baux aux joueurs dépassant la trentaine. Luka Modric doit renégocier chaque été, histoire d'éviter l'année de trop. A Manchester, Casemiro gagnerait évidemment plus que les 10,5 M€ annuels qui sont siens à Madrid mais il serait surtout assuré de toucher cette petite fortune jusqu'en 2027. Raison pour laquelle il hésite sérieusement. Le Real réclamerait 70 M€ pour le laisser partir, selon Marca, chiffre accepté par MU.