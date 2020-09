Real Madrid – Mercato : Manchester United prêt à faire coup double chez les bannis de Zidane

Poussé vers la sortie par le Real Madrid où Zinédine Zidane a fini par s'agacer de son rendement, Gareth Bale (31 ans), selon les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo, dimanche, serait dans le viseur de Manchester United. Les Red Devils n'ont pas formulé d'offre pour l'instant mais les dirigeants du Real auraient eu vent de l'intérêt mancunien.

Bale et Reguilon dans le viseur de MU

Le Real serait prêt à vendre Bale pour seulement 20 M€ afin de se débarrasser de lui et de son gros salaires. Un prêt serait même envisagé et validé par les Red Devils et le Gallois en personne ! Selon les informations de Marca, un autre joueur madrilène pourrait rejoindre MU. Il s'agit de Sergio Reguilon (23 ans).

Prêté au FC Séville la saison passée, le latéral gauche est barré par Marcelo et Ferland Mendy. Sous contrat jusqu'en 2023, il serait le choix n°1 de MU à son poste. Le transfert se négocierait autour de 25 M€, toujours selon Marca.