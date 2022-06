Real Madrid - Mercato : Manchester United sur l’ancien chouchou de Zidane ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le Real Madrid ne souhaite pas conserver Marco Asensio s’il ne prolonge pas son contrat avant cet été. Florentino Perez ne veut pas le voir partir gratuitement la saison prochaine. L’international espagnol, lui, aimerait prolonger mais il n’entre pas dans les plans de Carlo Ancelotti qui lui préfère Rodrygo voire même Fede Valverde au poste d’ailier droit. Un problème pour le joueur en vue de la Coupe du monde qui se jouera cet hiver.

D’après les informations de ABC Espagne, Jorge Mendes, l’agent du joueur, est entré en contact avec les dirigeants de Manchester United. Des discussions sont en cours et les Red devils pourraient s’intéresser au joueur de 26 ans. Après une saison très décevante des Mancuniens, Erik Ten hag doit rebâtir une équipe qui colle avec le système qu’il utilisait à l’Ajax et le profil d’Asensio pourrait correspondre.

Luis Enrique: "I can confidently say that Marco Asensio has also been at a high level as a 9. I don't know what we can expect from Gavi. He is still a child, a teenager rather. He has a personality to play football, no one doubts that.'' #SUIESP pic.twitter.com/lL8fHQgn2r