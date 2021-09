Real Madrid - Mercato : Mbappé a ressuscité le pire ennemi du PSG

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les Clubs-Etats détruisent-ils le football ? C’est en tout cas le point de vue du Président de la Ligue Espagnole de Football. Grand détracteur du PSG, le patron du foot espagnol a encore une fois pointé du doigt les pratiques des clubs-états dont le PSG ou Manchester City.

« Les clubs-états sont aussi dangereux pour l'écosystème du football que la Super League », a-t-il publié sur son compte Twitter. « Nous avons critiqué la Super League car elle détruit le football européen et nous sommes tout aussi critiques envers le PSG. Pertes Covid: plus de 300 millions d’euros ; Chiffre d'affaires des droits TV en France: -40% ; Et plus de 500 millions d’euros de salaires? Intenable. »

Javier Tebas est clair, il semble en avoir contre les « nouveaux » riches du football depuis plusieurs années qui rabattent les cartes du football mondial avec des mercato stratosphériques, et notamment dans son championnat avec le départ de Messi, Ramos et la non venue de Kylian Mbappé. Pourtant, le PSG, lors du projet superleague le PSG est l’un des seuls grand club européen à s’être opposé au projet. Affaire à suivre mais les dirigeants parisiens risquent de ne pas apprécier, encore une fois…

Los clubs-estado son tan peligrosos para el ecosistema del fútbol como la Superliga. Fuimos críticos con la Superliga porque destruye el fútbol europeo y somos igual de críticos con el PSG. Pérdidas Covid +300M; ingresos de TV en Francia -40%; ¿y +500M en salarios? Insostenible. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 31, 2021