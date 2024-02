Real Madrid Mercato : Mbappé aurait déjà signé son contrat, les détails ont fuité !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Kylian Mbappé a-t-il encore la tête au PSG ? Si Pascal Dupraz se pose la question, l’attaquant de 25 ans lui a répondu en faisant trembler les filets du FC Nantes ce samedi à La Beaujoire (2-0). La suite de la saison sera-t-elle du même acabit alors qu’il semble se rapprocher du Real Madrid ?

50 M€ au total pour Mbappé ?

Marca affirme que Mbappé aurait déjà signé son contrat. Celui-ci porterait sur cinq ans avec un salaire compris entre 15 et 20 millions net par an, sans compter les bonus et la prime à la signature. Au total, le crack du PSG devrait percevoir pas loin de 50 millions d’euros dans la capitale espagnole.

