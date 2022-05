Real Madrid - Mercato : deux signatures bientôt actées pour convaincre Mbappé ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Kylian Mbappé va bientôt annoncer son futur club. Lors de la cérémonie des Trophées UNFP, l’attaquant du PSG a déclaré que son choix était quasiment fait et que ce n’était plus qu’une question de jour. Son annonce arrivera avant le rassemblement des Bleus, en juin prochain, et un départ au Real Madrid semble de plus en plus probable. Le club de la maison blanche va même enregistrer deux signatures pour convaincre le natif de Bondy de signer cet été.

Le journal “AS“ annonce que les dirigeants merengues vont prolonger le contrat de Vinicius Jr, mais aussi celui d’Eder Militao. Les deux hommes ne sont pas en fin de contrat, mais les dirigeants veulent revaloriser leur salaire pour les faire rester le plus longtemps possible au sein du club et éloigner les clubs qui seraient intéressés.

Le Real Madrid va convoquer cet été Vinicius Jr et Eder Militao pour les prolonger, avec à la clé une belle augmentation de salaire. ✍️💰



