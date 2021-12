Real Madrid – Mercato : Mbappé, Haaland, Pogba... Perez a déjà la tête à l'été 2022

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Besoins : anticiper l'été 2022

Le Real Madrid tourne plutôt bien cette saison et Carlo Ancelotti est satisfait de la qualité de son effectif. Le Mister n'a éprouvé aucun besoin particulier à aucun poste. A priori, il n'y aura donc aucun mouvement sur janvier 2022 sinon des approches et négociations anticipées en vue de l'été et/ou pour déstabiliser certains rivaux en Ligue des Champions (le PSG pour Mbappé notamment). Au sein de la Maison blanche, les tractations se mènent de toute façon toute l'année...

Moyens : Florentino Perez n'investit pas en janvier

Inutile de chercher une enveloppe recrutement pour le mois de janvier au Real Madrid, elle n'existe pas ! En effet, Florentino Perez n'apprécie guère ce Mercato de correction où les prix sont souvent bien trop élevés et la qualité des joueurs moindre. S'il peut anticiper la signature de joueurs libres pour les saisons suivantes, le boss du Real n'investit que rarement pour des renforts immédiats sur janvier... Sauf urgence (Brahim Diaz en 2019, Diego Lopez en 2013 et Emmanuel Adebayor en 2011) ou joueurs venant du Brésil où la saison régulière vient de se finir (Reinier, Lucas Silva).

Le dossier-clé : Kylian Mbappé (PSG)

Ce n'est pas un secret : le Real a fait de l'attaquant du PSG sa priorité absolue pour l'été 2022. Initialement, le club merengue pensait se lancer à fond dans la signature du natif de Bondy dès le 1er janvier mais le huitième de finale de Ligue des Champions opposant Paris à Madrid va changer la donne. Si dans l'entourage de Kylian Mbappé on assure que le joueur n'a pas fait son choix et qu'il attendra le mois de mars pour trancher, cela n'empêchera surement pas les médias ibériques et plus particulièrement l'émission « El Chiringuito » de faire son show autour du joueur durant tout le mois de janvier. Tic-tac, tic-tac, c'est parti !

Les pistes du Mercato : Kylian Mbappé (PSG), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Karim Adeyemi (RB Salzbourg), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Brahim Diaz (Milan AC), Julian Alvarez (River Plate), Antonio Rüdiger (Chelsea), Joe Gomez (Liverpool), Paul Pogba (Manchester United), Franck Kessié (Milan AC), Wilfred Ndidi (Leicester), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Jonathan Clauss (RC Lens), Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam).