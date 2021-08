Real Madrid – Mercato : Mbappé n'ira pas au bras de fer malgré le dernier impair du PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Il ne se passe pas une journée sans qu'un média ibérique ne fasse le point sur le dossier Kylian Mbappé (PSG, 22 ans). AS ayant publié son article ce matin, c'est au tour de Marca d'arriver avec ses propres informations sur ce dossier qui occupe l'espace du côté du Real Madrid.

Vu d'Espagne, c'était le feu entre Paris et le clan Kylian Mbappé. Un feu attisé par la communication du club suite à l'entretien réalisé en mai et publié dans le numéro de juillet du magazine officielle. Interview durant laquelle le natif de Bondy fait part de sa volonté de « gagner une Ligue des champions avec le PSG ». Des propos visant à décrédibiliser Mbappé s'il venait à quitter Paris cet été.

Mbappé trop intelligent pour bouder le PSG

Pour autant, même si cet entretien a fait grincer des dents chez les proches du champion du Monde, il n'est pas de nature à pourrir l'ambiance selon Marca. Toujours très calme, Kylian Mbappé n'ira pas à la guerre avec son club, conscient que le temps joue pour lui qu'il renouvelle son contrat ou non. Le quotidien l'assure : Mbappé, qui a déjà refusé quatre offres de prolongation, ne renouvelera pas son bail.

Du côté du Real Madrid, on agite même déjà la carotte d'une prime à la signature de 40 M€ s'il arrive libre dans un an. De quoi garder son sang-froid plus facilement...

