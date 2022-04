Real Madrid - MercatoÂ : MbappÃ© paralyse deux dossiers de l'Ã©tÃ©, une arrivÃ©e bientÃ´t dÃ©bloquÃ©eÂ ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Proche de remporter le titre de champion d'Espagne et toujours en lice en Ligue des Champions, le Real Madrid mène de front tous ses objectifs avec une politique de Mercato agressive. Alors que la signature de Kylian Mbappé (PSG) est toujours espérée et serait le joyau sur la couronne de Florentino Perez, deux autres dossiers – un par ligne – se sont accélérés depuis la rencontre entre le président et Carlo Ancelotti le 19 mars dernier.

AS et Bernabeu Digital confirment notamment que la signature d'Antonio Rüdiger (Chelsea) est en bonne voie et qu'il s'ajouterait dans la liste de renfort à « coût zéro » des Merengue après la signature de Mbappé.

Le Real ne prévoit qu'un seul transfert payant

S'il parvient à finaliser ces deux dossiers, le Real Madrid devrait laisser Erling Haaland filer vers Manchester City, Florentino Perez a bel et bien prévu un transfert payant... Mais ce serait pour finaliser la venue du milieu de terrain de l'AS Monaco Aurélien Tchouaméni, un autre dossier travaillé en coulisses depuis de longues semaines.

On peut en revanche imaginer que si Mbappé prolongeait finalement au PSG, le Real accélèrerait alors sur Haaland en sacrifiant Tchouaméni pour un joueur libre qui pourrait être... Paul Pogba. Le jeu de construction complexe de Maison blanche prend forme.

