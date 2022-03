Real Madrid - Mercato : Mbappé (PSG) et le Clasico ont réveillé un dossier brûlant cet été

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

La défense du Real Madrid a été mise à mal par Kylian Mbappé et puis par le FC Barcelone. Un fait qui inquiète les dirigeants et qui réveille un dossier brûlant pour cet été dont un joueur devrait faire les frais.

Selon Marca, les récentes performances de Dani Carvajal entraînent de nombreux doutes au sein de la direction qui réfléchirait à signer un nouveau latéral droit titulaire pour remplacer l’international espagnol.

Ce n'est pas la première fois que ce poste est ciblé mais le Real Madrid pensait avoir trouvé la solution en faisant descendre d'un cran et en prolongeant Lucas Vazquez en 2021. Le mal est pourtant toujours là.

