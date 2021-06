Real Madrid - Mercato : Mbappé, Ramos, Varane… 3 révélations explosives

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Et encore un rebondissement au sein de la Maison Blanche ! Encore un retournement de situation au sujet de Sergio Ramos ! Lors de l'émission espagnole El Chiringuito hier soir, les journalistes présents sur le plateau ont débattu du mercato du Real Madrid et lâché trois scoops concernant des éléments majeurs, autant d'informations contradictoires avec les dernières rumeurs.

Ramos in, Varane out, Benzema parle pour Mbappé

La plus importante concerne l'avenir de la défense centrale Varane-Ramos. Le premier dispose d'une proposition de prolongation, le second est libre. Mais la saison prochaine, c'est le Sévillan qui devrait encore porter le maillot blanc ! En effet, alors qu'il était désireux d'aller voir ailleurs vu l'offre que lui avait fait Florentino Pérez, Sergio Ramos n'aurait reçu aucune proposition satisfaisante. Et il serait aujourd'hui à deux doigts d'accepter finalement de prolonger. Quand à Varane, il aurait des touches en Angleterre et les Merengue seraient disposés à le laisser pour 60 M€ afin de financer leur mercato.

Ces 60 M€ pourraient servir notamment à attirer Kylian Mbappé. Le scoop d'El Chiringuito, c'est que le natif de Bondy continue de ne pas communiquer sur son avenir et qu'il laisse donc Karim Benzema le faire. Hier encore, l'attaquant du Real a dit qu'il espérait jouer très vite avec lui en club. Pour les journalistes espagnols, il ne fait pas de doute que les deux hommes se sont concertés avant que Benzema ne parle et que ces propos sont révélateurs de l'état d'esprit du joueur du PSG.

😌"BENZEMA DICE lo que MBAPPÉ no puede"😌@plazacasals no tiene dudas en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/OL7SqviMnr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 10, 2021

Trois dossiers chauds du Real Madrid pour le mercato ont été évoqués par les journalistes de l'émission El Chiringuito.