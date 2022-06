Real Madrid - Mercato : Modric a conseillé un crack du Stade Rennais à Pérez

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Qui aurait cru il y a quelques années que le Stade Rennais pourrait fournir deux milieux de terrain au Real Madrid en l’espace d’un an ? C’est en tout cas une chose possible puisque selon le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna, Luka Modric aurait recommandé à Florentino Perez de recruter Lovro Majer.

Partenaire du Ballon d’Or 2018 en sélection croate, Majer a charmé Modric qui aimerait le retrouver au Real. Le milieu de terrain de 24 ans a explosé lors de sa première saison au Stade Rennais et a de grandes chances de quitter la Bretagne cet été. Le PSG a coché le nom du Croate et le RB Leipzig est aussi intéressé.

Auteur de 11 buts et 13 passes décisives, le maestro attire de nombreuses convoitises. Déjà Bien connu du public français il se voit maintenant adoubé par un Ballon d’or. De quoi convaincre les dirigeants du Real Madrid ?

Lovro Majer comme successeur de Modric ?

