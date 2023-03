Real Madrid - Mercato : Modric vexé, un départ pas à exclure !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Information très surprenante dévoilée par le journaliste d'El Chiringuito Eduardo Inda hier soir : Luka Modric l'aurait mauvaise qu'aucun dirigeant du Real Madrid ne lui ait encore proposé une prolongation. Libre en juin, le Croate pensait avoir droit à certains égards au regard de ses états de service depuis 2012. A 37 ans, il est toujours aussi influent dans le jeu et toujours aussi actif sur le terrain. Alors que Karim Benzema et Toni Kroos se sont vus offrir un nouveau bail d'un an, Modric, lui, est en stand-by. Alors qu'il est clairement le plus en forme des trois cette saison.

"On me dit qu'il y a de sérieux doutes au Real Madrid par rapport à la prolongation de Modric, a déclaré Inda. Et le Croate est un peu vexé que le club ne soit pas venu vers lui pour lui offrir une année de contrat en plus." Le journaliste n'a pas précisé sur quoi portaient ces doutes. Mais sachant que Modric a l'Euro 2024 dans le viseur avec la Croatie, il jouera encore en club la saison prochaine. Au Real Madrid ou ailleurs...