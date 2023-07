Real Madrid – Mercato : Mourinho détourne un jeune talent merengue

C'est au Real Madrid que l'AS Roma de José Mourinho vient de poursuivre ses emplettes.

Fabrizio Romano annonce en effet, photo à l'appui, que le jeune Julen Jon Guerrero, fils de Julen Guerrero, l'ancien meneur de jeu de Bilbao, va poursuivre sa carrière à la Roma. A 19 ans, il est prêté avec option d'achat. Le Real garde 50% sur une future vente.

