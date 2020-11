Real Madrid - Mercato : Mourinho prêt à ôter l'épine Bale du pied de Zidane

En cette semaine internationale, José Mourinho a trouvé le moyen de rester dans la lumière médiatique. Pour cela, le manager de Tottenham a mis la pression à la sélection galloise en lui demandant de ne pas détruire tous les efforts employés par les Spurs depuis deux mois pour remettre Gareth Bale sur pied. Evidemment, la réponse des Dragons à l'encontre du Portugais a été cinglante.

Les Spurs ne proposent que 15 M€

Mais le Special One et son ex-futur meilleur joueur du monde pourraient revenir très vite dans l'actualité à la faveur d'un transfert définitif du Gallois chez les Spurs. Pour le moment, il n'est que prêté par le Real Madrid. Mais les Merengue, qui veulent s'en débarrasser depuis deux ans, sont prêts à écouter n'importe quelle offre. Même les plus faibles…

Car si Tottenham veut bien recruter définitivement Bale, ce sera à ses conditions. Le club du nord de Londres ne propose en effet "que" 15 M€ pour le Gallois. Soit 7 fois moins que le montant déboursé par le Real Madrid en 2013 pour le faire venir en Espagne. Mais la cote du gaucher a sacrément baissé depuis. Et même s'il lui reste deux ans de contrat chez les Merengue, son statut de pestiféré contribue à faire chuter sa valeur. D'ailleurs, Transfermarkt l'estime à 25 M€. La marge de Florentino Pérez pour négocier n'est pas énorme.