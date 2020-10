Real Madrid - Mercato : ni les Merengue, ni le PSG, ni Ronaldo pour Mbappé ?

Maintenant que le marché estival s'est refermé, la question de l'avenir de Kylian Mbappé va se poser. Va-t-il prolonger avec le Paris Saint-Germain, où son contrat s'achève en 2022 ? Va-t-il enfin concrétiser son rêve et signer avec le Real Madrid, comme Florentino Pérez l'espère très fort (et fait des économies pour finaliser un transfert l'été prochain) ? Ou se laissera-t-il tenter par la Juventus Turin, histoire de jouer au moins un an aux côtés de son idole, Cristiano Ronaldo ?

"Il adorerait la Premier League"

Partenaire du champion du monde à l'AS Monaco en 2016/17, Joao Moutinho le verrait bien aller ailleurs. Dans France Football, il a expliqué : "PSG, Liverpool ou le Real Madrid ? L'Angleterre est la meilleur Ligue du monde. Vu comment il aime le football, je sais qu'il adorerait jouer ici. Mais ce n'est pas une décision facile. Rester ou tenter une nouvelle aventure, c'est à lui de décider. Et de savoir ce qui est le mieux pour lui…"

La Premier League ? Pourquoi pas. Mais combien de clubs anglais, même s'ils sont tous fortunés, peuvent signer un chèque de plus de 200 M€ comme le PSG l'espère ? L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a déjà assuré que Mbappé n'était pas pour son club, même s'il adorerait le coacher. Reste l'un des deux Manchester. Mais pas sûr qu'United, qui a perdu de son lustre depuis le départ de sir Alex Ferguson, l'intéresse. Ce qui ne laisse que le City de Pep Guardiola. Mbappé donnera-t-il raison à Moutinho ? Réponse dans sept mois !