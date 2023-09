Real Madrid - Mercato : offensive pour Mbappé (PSG) et un autre crack en janvier !

Même blessé, Kylian Mbappé fait parler de lui dans la colonne des transferts. Alors que le Bondynois a suivi depuis le banc de touche la démonstration du PSG contre l’OM dimanche en clôture de la 6e journée de Ligue 1 (4-0), son état de santé n’inspire pas d’inquiétude outre mesure. En attendant, le joueur de 24 ans fait donc parler au sujet de son avenir. Hier, Javier Tebas a estimé entre « 70 et 80% » ses chances de signer au Real Madrid en 2024.

Le spécialiste des transferts Ekrem Konur confirme les dires du président de la Liga espagnole en affirmant que le club espagnol lancera une offensive pour recruter Mbappé dès janvier prochain. Un autre crack sera dans le viseur de la Casa Blanca à ce moment-là : Alphonso Davies. Le latéral canadien refuse de prolonger au Bayern Munich et rêve du Real Madrid. Comme Mbappé avant lui...

