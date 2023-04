Real Madrid - Mercato : on connaît la date de la signature d’Haaland à Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Auteur de 47 buts en 40 matchs, Erling Haaland défraye la chronique, et écrase tout sur son passage. On sait depuis un moment que le Real Madrid surveille constamment la position du Norvégien afin de trouver le moment idoine pour le recruter. D’autant plus que le joueur lui aussi, attendrait l’appel des Madrilènes.

Une clause proche de celle de Neymar

Le reportage de Téléfoot évoque ainsi une clause libératoire pour Erling Haaland, à hauteur de 220 millions d’euros, soit à deux millions d’euros près, équivalente à celle de Neymar lors de son départ du FC Barcelone. Le Real Madrid attendrait ainsi 2024 pour faire sauter cette clause, et attirer le colosse scandinave à la Maison Blanche, dans l’idée de remplacer Karim Benzema.