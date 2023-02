Real Madrid - Mercato : on en sait beaucoup plus sur l’avenir de Benzema, Modric et Asensio

La victoire du Real Madrid contre le Valence FC (2-0) a du mal à passer dans la capitale. Et pour cause, Karim Benzema s’est blessé à la cuisse mais les nouvelles sont rassurantes. « Benzema n’est pas excessivement préoccupé par sa blessure », a assuré Edu Aguirre hier sur le plateau d’El Chiringuito.

L’autre bonne nouvelle pour l’attaquant du Real Madrid (35 ans) pourrait venir de sa prolongation imminente. Selon Nicolo Schira, les négociations sont en effet en très bonne voie entre les deux parties et son bail devrait être rapidement prolonger jusqu’en juin 2024 !

Au sujet de Marco Asensio, Josep Pedrerol martèle qu’il souhaite rester malgré la cour assidue du PSG en toute fin de mercato hivernal. La seule inquiétude viendrait de l’avenir de Luka Modric. « Il attend une offre de sa direction mais sa continuité reste le principal doute du moment », a conclu Aguirre.

