Real Madrid - Mercato : Gabriel Jesus aurait été Merengue si Vinicius avait eu la nationalité espagnole plus tôt

Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, Gabriel Jesus, qui avait un accord avec le Real Madrid, n'a pas pu rallier la capitale espagnole cet été car le club madrilène n'avait pas de place extra-communautaire lors du mercato estival. Au final, l'attaquant brésilien est resté en Angleterre et a quitté Manchester City pour Arsenal. Gabriel Jesus aurait donc pu être Merengue cet été si Vinicius Junior avait obtenu la nationalité espagnole plus tôt.

Official. Vinícius Junior has received Spanish passport, one day after the closure of transfer market. 🚨⚪️ #RealMadrid



Important news for Real Madrid as they now have one non-EU spot free on the market — Gabriel Jesus deal collapsed in June because of that issue. pic.twitter.com/VQlMAhq3dy