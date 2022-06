Real Madrid - Mercato : on sait quand Tchouaméni passera sa visite médicale et signera son contrat

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Sauf retournement de situation, Aurélien Tchouaméni sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, tout serait ok entre le milieu de terrain de l'AS Monaco et le club merengue.

Toujours selon Fabrizio Romano, l'international français devrait effectuer les derniers tests médicaux après le match de Ligue des Nations entre l'équipe de France et la Croatie, soit dans quatre jours, et signer son contrat dans la foulée. Après Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni devrait donc devenir la deuxième recrue estivale du Real Madrid.

Update on Aurelién Tchouaméni deal. It's finally signed between Real Madrid and Monaco, while Tchouaméni will complete the final part of his medical tests right after the game between France and Croatia. ⭐️🇫🇷 #RealMadrid



Contracts are ready, just waiting for Tchouaméni to sign. pic.twitter.com/oFT2nWQQFX