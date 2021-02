Real Madrid – Mercato : Pep Guardiola menace les Merengue sur le plan B à Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Si le Real Madrid n'est pas sûr de remporter la bataille de l'été 2021 pour Kylian Mbappé, il n'est pas sûr non plus que les Merengue parviennent à faire Erling Haaland (Borussia Dortmund, 20 ans), souvent présenté comme l'alternative n°1 au Champion du Monde français.

Manchester City prépare un assaut d'envergure pour Haaland

En effet, selon The Mirror, Manchester City aurait fait du « cyborg » scandinave (27 buts en 29 matches cette saison) l'une de ses priorités estivales avec le départ possible de Sergio Kun Agüero... Et les Citizens ne comptent pas attendre que la dégressivité de la clause libératoire d'Haaland s'applique en 2022 (75 M€).

D'après le tabloïd, Manchester City serait prêt à débourser 114 M€ pour l'enrôler dès l'été prochain, offrant également à Haaland un salaire largement revu à la hausse (24 M€ brut par saison). Une somme indécente en période Covid sur laquelle le Real Madrid, en proie à des difficultés économiques, aura sans doute bien du mal à s'aligner...