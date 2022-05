Real Madrid - Mercato : Pérez a fait des avances à Mbappé en catimini en rabaissant le PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

L'heure du dénouement approche pour Kylian Mbappé et toutes les parties concernées font preuve de la plus grande réserve. Ainsi, comme nous l'avons rapporté hier soir, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a préféré faire dans l'humour quand il a été interrogé par Movistar sur une possible arrivée de l'attaquant champion du monde cet été. Au micro de l'émission El Chiringuito quelques minutes plus tard, il a continué de faire comme si de rien n'était sur le sujet mais a profité d'une question sur Carlo Ancelotti pour rappeler une différence fondamentale entre son club et le PSG.

"Au Real Madrid, les joueurs se sentent madridistas..."

"Mbappé ? Je suis serein. Mais je suis toujours serein, pas forcément à son sujet. Je n'en dirai pas plus. La vérité, c'est que le blanc va à tout le monde. Et j'ai pu constater à travers les années que la majorité des joueurs veulent jouer au Real Madrid. Si Ancelotti a été une clef de ce titre ? Oui, parce qu'il a su gérer son effectif comme il le fallait. Mais vous savez, je crois qu'une grande différence avec les autres équipes qu'il a pu entraîner, c'est qu'au Real Madrid, les joueurs se sentent madridistas..."

Un tacle forcément destiné au PSG, pas au Bayern ou au Milan, autres clubs dirigés par l'Italien. Pérez sait que l'un des principaux problèmes du PSG version qatari, c'est que les superstars ne s'identifient pas du tout à leur club, aux supporters, etc. Il a appuyé là où ça fait mal en rappelant à Kylian Mbappé qu'à Madrid, les choses sont bien différentes...

⁉🐢 "¿MBAPPÉ? Yo ESTOY TRANQUILO SIEMPRE... no digo nada"



⚪ "A TODOS los JUGADORES les queda BIEN EL BLANCO" ⚪



🌟 FLORENTINO, a @EduAguirre7 en EXCLUSIVA. #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/YM33jsVTDC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 1, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur