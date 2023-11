Real Madrid - Mercato : Pérez a pris une décision très risquée cet hiver

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Encore quelques jours et le Real Madrid pourra s'appuyer une équipe bis. Celle qui, depuis des jours ou des semaines, a rejoint l'infirmerie. En effet, les blessés sont légion, et les derniers coups durs ne sont pas rien puisque Carlo Ancelotti va devoir se passer pour plusieurs semaines de Camavinga et de Vinicius Jr.

Aucune intention d'acheter

On pensait, dès lors, que le club espagnol allait redoubler d'efforts lors du prochain mercato hivernal. Ce ne devrait pas être le cas. En effet, et selon les dernières informations du toujours bien renseigné Fabrizio Romano, la Maison Blanche et son président, Florentino Pérez, n'aurait aucune intention de recruter. Pour mieux préparer le mercato estival ? Possible.

