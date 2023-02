Real Madrid - Mercato : Pérez a recalé un top joueur et craque sur un nouveau Brésilien !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Juni Calafat, directeur du football du Real Madrid, souhaiterait même boucler l’opération dès cet été pour incorporer le joueur dans l’équipe première la saison prochaine. Pour s’attacher ses services, le champion d’Espagne devra en revanche au moins débourser 30 M€.

Une somme que le Real Madrid n’a pas déboursée pour recruter Joao Cancelo cet hiver. Alors que le latéral portugais de Manchester City s’est proposé, la Maison Blanche lui a fermé la porte ! Résultat, il s’est engagé au Bayern Munich dans la foulée.

🚨 Joao Cancelo wanted to join Real Madrid, this was his first objective. The offer was a loan now and a transfer in the summer, but Real Madrid didn't even want to listen to the proposal. 🇵🇹 @marca pic.twitter.com/ZnvNoKEysN