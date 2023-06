Real Madrid - Mercato : Pérez a retenu Benzema avec un argument choc et finalise Bellingham

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

En parallèle de tout ça, le Real Madrid avancerait dans la bonne direction pour finaliser l'arrivée de Jude Bellingham. Le club attendait la fin de saison du Borussia Dortmund pour finaliser l'opération. Les Jaune et Noir ont perdu le titre dans des circonstances dramatiques, sans leur précieux milieu anglais, blessé, et ils sont maintenant disposés à négocier. Selon Fabrizio Romano, l'officialisation devrait intervenir la semaine prochaine. Les discussions en sont au stade des détails, comme les bonus inclus dans l'indemnité de transfert, qui devrait tourner aux alentours des 100 M€.

Real Madrid hope to complete details of Jude Bellingham deal next week. Talks are advancing also on final step, means add-ons package in addition to €100m fixed fee to BVB. 🚨⚪️ #RealMadrid



Documents for Jude’s six year deal as Real Madrid player will be prepared soon. pic.twitter.com/FQHJFgd4Ul